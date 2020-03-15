В Черновицкой ОГА рассказали о состоянии больных коронавирусом граждан

По информации облгосадминистрации, у двух госпитализированных украинцев нет лихорадки.

В Черновцах медики зафиксировали улучшение состояния двух пациентов, у которых подтверждено случаи коронавирусной инфекции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

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По информации пресс-службы, сейчас в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус.

"Черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. В то же время состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет", – сообщили в пресс-службе ОГА.

"За пациентами осуществляют круглосуточный присмотр", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Еще один случай коронавирус зафиксировали в Житомирской области, он стал летальным.