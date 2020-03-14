Как повысить давление: простые способы, которые точно помогут при гипотонии

С хронической гипотонией, как правило, борются немедикаментозными средствами.

Пониженное артериальное давление еще называют гипотонией. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.

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Если у вас хронически сниженное артериальное давление, такое состояние называется артериальная гипотензия, если же вы страдаете от временного снижения давления – это гипотоническое состояние.

Непосредственная причина снижения артериального давления — расширение сосудов. Оно может быть вызвано рядом причин.

Измеряйте давление 2 раза в день — утром и вечером - в течение недели. Так вы проследите тенденцию и узнаете, действительно ли у вас пониженное давление.

Пониженное давление: причины

Заболевания желудочно-кишечного тракта Сбои в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем Эндокринные нарушения Беременность Климакс Депрессия, продолжительный стресс Физические и умственные перегрузки Дефицит микроэлементов Нарушенный баланс гормонов

Признаки низкого давления

постоянная слабость;

головокружение, предобморочные состояния;

потливость;

тошнота;

озноб;

помутнение зрения;

снижение концентрации.

Как повысить давление: простые способы

С хронической гипотонией, как правило, борются немедикаментозными средствами.

1. Выпейте кофе

Об этом способе знают все, но действует он не всегда. Если вы — заядлый кофеман, никакого эффекта не будет. Кофеин способен повысить артериальное давление, но только помогает он людям, которые пьют этот напиток редко.

2. Съешьте что-то соленое

Это может быть соленые огурец, селедка или брынза. Соль действительно повышает артериальное давление. Но помните, что таким методом нельзя злоупотреблять, ведь избыток хлорида натрия (поваренной соли) может привести к сердечной недостаточности.

3. Выпейте воды

Да-да, стаканчик-другой воды не помешает. Жидкость поможет увеличить объем крови и устранить обезвоживание.

4. Правильная поза

Если сидите, закиньте ногу на ногу. Таким образом, вы уменьшите объем крови в нижних конечностях, а давление в основных сосудах — повысите.

Если вы стоите, можно скрестить бедра, как ножницы, и сильно их сжать.

ВНИМАНИЕ! Если же у вас хроническая гипотония, обращайтесь к врачу! Лекарство назначает лишь медик (но, к сожалению, нет таких препаратов, как, например, при гипертонии). Существуют препараты для экстренного поднятия давления (кофеин, адреналин и другие). Однако эти препараты могут применяться лишь в условиях стационара и под контролем специалистов.

Как нормализовать либо повысить артериальное давление без лекарств

При гипотонии можно помочь себе, скорректировав образ жизни. Следуйте простым советам: