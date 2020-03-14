Как повысить давление: простые способы, которые точно помогут при гипотонии
Пониженное артериальное давление еще называют гипотонией. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.
Читайте такжеГемоглобин: какая норма гемоглобина, как повысить его уровень
Если у вас хронически сниженное артериальное давление, такое состояние называется артериальная гипотензия, если же вы страдаете от временного снижения давления – это гипотоническое состояние.
Непосредственная причина снижения артериального давления — расширение сосудов. Оно может быть вызвано рядом причин.
Измеряйте давление 2 раза в день — утром и вечером - в течение недели. Так вы проследите тенденцию и узнаете, действительно ли у вас пониженное давление.
Пониженное давление: причины
- Заболевания желудочно-кишечного тракта
- Сбои в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем
- Эндокринные нарушения
- Беременность
- Климакс
- Депрессия, продолжительный стресс
- Физические и умственные перегрузки
- Дефицит микроэлементов
- Нарушенный баланс гормонов
Признаки низкого давления
- постоянная слабость;
- головокружение, предобморочные состояния;
- потливость;
- тошнота;
- озноб;
- помутнение зрения;
- снижение концентрации.
Как повысить давление: простые способы
С хронической гипотонией, как правило, борются немедикаментозными средствами.
1. Выпейте кофе
Об этом способе знают все, но действует он не всегда. Если вы — заядлый кофеман, никакого эффекта не будет. Кофеин способен повысить артериальное давление, но только помогает он людям, которые пьют этот напиток редко.
2. Съешьте что-то соленое
Это может быть соленые огурец, селедка или брынза. Соль действительно повышает артериальное давление. Но помните, что таким методом нельзя злоупотреблять, ведь избыток хлорида натрия (поваренной соли) может привести к сердечной недостаточности.
3. Выпейте воды
Да-да, стаканчик-другой воды не помешает. Жидкость поможет увеличить объем крови и устранить обезвоживание.
4. Правильная поза
Если сидите, закиньте ногу на ногу. Таким образом, вы уменьшите объем крови в нижних конечностях, а давление в основных сосудах — повысите.
Если вы стоите, можно скрестить бедра, как ножницы, и сильно их сжать.
ВНИМАНИЕ! Если же у вас хроническая гипотония, обращайтесь к врачу! Лекарство назначает лишь медик (но, к сожалению, нет таких препаратов, как, например, при гипертонии). Существуют препараты для экстренного поднятия давления (кофеин, адреналин и другие). Однако эти препараты могут применяться лишь в условиях стационара и под контролем специалистов.
Как нормализовать либо повысить артериальное давление без лекарств
При гипотонии можно помочь себе, скорректировав образ жизни. Следуйте простым советам:
- пейте много воды;
- ограничьте употребление алкоголя;
- как можно чаще гуляйте на свежем воздухе;
- по возможности занимайтесь спортом;
- разминайтесь, если у вас сидячая работа;
- принимайте контрастный душ;
- старайтесь заменить сладости фруктами;
- ешьте много овощей;
- питайтесь маленькими порциями.