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Как повысить давление: простые способы, которые точно помогут при гипотонии

10:23, 14 марта 2020
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Как быстро повысить давление / фото pixabay.com

Пониженное артериальное давление еще называют гипотонией. Такой диагноз ставится, если цифры тонометра не поднимаются выше 90/60 миллиметров ртутного столба.

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Если у вас хронически сниженное артериальное давление, такое состояние называется артериальная гипотензия, если же вы страдаете от временного снижения давления – это гипотоническое состояние.

Непосредственная причина снижения артериального давления — расширение сосудов. Оно может быть вызвано рядом причин.

Измеряйте давление 2 раза в день — утром и вечером - в течение недели. Так вы проследите тенденцию и узнаете, действительно ли у вас пониженное давление.

Пониженное давление: причины

  1. Заболевания желудочно-кишечного тракта
  2. Сбои в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем
  3. Эндокринные нарушения
  4. Беременность
  5. Климакс
  6. Депрессия, продолжительный стресс
  7. Физические и умственные перегрузки
  8. Дефицит микроэлементов
  9. Нарушенный баланс гормонов

Признаки низкого давления

  • постоянная слабость;
  • головокружение, предобморочные состояния;
  • потливость;
  • тошнота;
  • озноб;
  • помутнение зрения;
  • снижение концентрации.

Как повысить давление: простые способы 

С хронической гипотонией, как правило, борются немедикаментозными средствами.

1. Выпейте кофе

Об этом способе знают все, но действует он не всегда. Если вы — заядлый кофеман, никакого эффекта не будет. Кофеин способен повысить артериальное давление, но только помогает он людям, которые пьют этот напиток редко.

2. Съешьте что-то соленое

Это может быть соленые огурец, селедка или брынза. Соль действительно повышает артериальное давление. Но помните, что таким методом нельзя злоупотреблять, ведь избыток хлорида натрия (поваренной соли) может привести к сердечной недостаточности.

3. Выпейте воды

Да-да, стаканчик-другой воды не помешает. Жидкость поможет увеличить объем крови и устранить обезвоживание.

4. Правильная поза

Если сидите, закиньте ногу на ногу. Таким образом, вы уменьшите объем крови в нижних конечностях, а давление в основных сосудах — повысите.

Если вы стоите, можно скрестить бедра, как ножницы, и сильно их сжать.

ВНИМАНИЕ! Если же у вас хроническая гипотония, обращайтесь к врачу! Лекарство назначает лишь медик (но, к сожалению, нет таких препаратов, как, например, при гипертонии). Существуют препараты для экстренного поднятия давления (кофеин, адреналин и другие). Однако эти препараты могут применяться лишь в условиях стационара и под контролем специалистов.

Как нормализовать либо повысить артериальное давление без лекарств

При гипотонии можно помочь себе, скорректировав образ жизни. Следуйте простым советам:

  • пейте много воды;
  • ограничьте употребление алкоголя;
  • как можно чаще гуляйте на свежем воздухе;
  • по возможности занимайтесь спортом;
  • разминайтесь, если у вас сидячая работа;
  • принимайте контрастный душ;
  • старайтесь заменить сладости фруктами;
  • ешьте много овощей;
  • питайтесь маленькими порциями.

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