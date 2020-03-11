"Мы понимаем, как действовать на границах": премьер заявил о "четких механизмах" по коронавирусу (видео)

Он отметил, что у Кабмина есть четкие механизмы для минимизации распространения вируса.

Ситуация в Украине относительно угроз коронавируса контролируемая, правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением инфекции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что у Кабмина есть четкие механизмы для минимизации распространения вируса.

«Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры в борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса внутри страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять этому мировому вызову», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В том числе, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта.

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Принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в международном аэропорту "Борисполь".