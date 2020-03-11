Закарпатья рассчитывает получить экспресс-тесты на коронавирус до конца недели

В ОГА заявили, что при наличии в области экспресс-тестов результаты анализов на коронавирус были бы известны на 4-6 часов раньше.

Закарпатская область рассчитывает получить экспресс-тесты для определения коронавируса до конца недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила начальник департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Елизавета Биров.

«Вчера на Кабмине озвучили, что определяют приоритетные три области, и Закарпатье среди них», - отметила чиновник.

По ее словам, случай с госпитализированной на прошлой неделе по подозрению на коронавирус женщиной подтвердил, что быстро обследовать человека на Закарпатье можно даже несмотря на то, что анализы нужно отправлять в Киев.

«Мы оперативно делаем забор крови, отправляем его так же оперативно на Киев и быстро имеем результат», - добавила Биров.

Она подчеркнула, что при наличии в области экспресс-тестов на коронавирус результаты анализов были бы известны на 4-6 часов раньше.

«Мы тоже хотим, чтобы эти тесты на Закарпатье были и нам сказали, что до конца недели мы их должны получить», - заявила Биров.

Как сообщал УНИАН, 10 марта заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости передачи в регионы тест-системы для выявления нового коронавируса.