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Закарпатья рассчитывает получить экспресс-тесты на коронавирус до конца недели

17:17, 11 марта 2020
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Закарпатье – среди трех приоритетных областей, куда должны доставить тест-системы / фото REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила начальник департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации Елизавета Биров.

«Вчера на Кабмине озвучили, что определяют приоритетные три области, и Закарпатье среди них», - отметила чиновник.

По ее словам, случай с госпитализированной на прошлой неделе по подозрению на коронавирус женщиной подтвердил, что быстро обследовать человека на Закарпатье можно даже несмотря на то, что анализы нужно отправлять в Киев.

«Мы оперативно делаем забор крови, отправляем его так же оперативно на Киев и быстро имеем результат», - добавила Биров.

Она подчеркнула, что при наличии в области экспресс-тестов на коронавирус результаты анализов были бы известны на 4-6 часов раньше.

«Мы тоже хотим, чтобы эти тесты на Закарпатье были и нам сказали, что до конца недели мы их должны получить», - заявила Биров.

Как сообщал УНИАН, 10 марта заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодняшний день нет необходимости передачи в регионы тест-системы для выявления нового коронавируса.

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