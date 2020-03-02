Гончарук пообещал повышение зарплат врачам до 30%

Уже 29,4 млн украинцев выбрали своих врачей.

Второй этап медицинской реформы стартует вовремя, и уже с 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг, а врачи - повышение заработной платы.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%. И что самое главное для украинцев - появится бесплатная медицина по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет услуг», - отметил Алексей Гончарук.

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Он отметил, что уже принято решение о пересмотре сети опорных больниц, которая планировалась давно и не учитывала реальных расчетов.

«Все необходимые цифры, чтобы правильно рассчитать нужную сеть, в НСЗУ есть. Будут проводиться соответствующие совещания по этому вопросу. И все опасения о закрытии больниц не подтвердились. Конечно, никто ничего закрывать не будет», - отметил глава правительства.

Алексей Гончарук отметил, что бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь в сравнении с прошлогодней субвенции увеличен на 9 млрд, а бюджет здравоохранения в 2020 году увеличен на 13% в сравнении с 2019 годом.

Справка. Суть медреформы – изменить систему финансирования здравоохранения, чтобы пациент получал действительно бесплатную, безопасную и качественную медпомощь, а деньги из бюджета использовались эффективно и «шли за пациентом» - в те медучреждения и к тем врачам, которых выбирает сам пациент.

Первый этап реформы стартовал с 1 апреля 2018 года, когда была объявлена кампания по выбору врача первичной медпомощи (семейного врача, терапевта, педиатра). С июля «деньги пошли за пациентом» к этим врачам.

Уже 29,4 млн украинцев выбрали своих врачей.

Пациенты получили гарантированно бесплатную помощь врача первичного звена (неограниченное количество консультаций врача, бесплатные базовые анализы и исследования (общие анализы крови, мочи, электрокардиограмма, измерение давления, быстрые тесты на беременность, вирусные гепатиты, ВИЧ), а медзаведения - больше финансирования, чем до этого по субвенции, что дало возможность инвестировать в развитие учреждений, увеличение зарплаты врачам, обеспечить дополнительные сервисы для пациентов.

Второй этап изменений стартует с 1 апреля 2020 года. «Деньги пойдут за пациентом» до поликлиник и больниц. НСЗУ будет оплачивать оказание медицинской помощи пациенту в больнице или у узкого специалиста, или прохождение им диагностики.

Впервые в Украине будет внедрена программа медицинских гарантий – это четкий перечень медицинских услуг, которые человек сможет получить гарантированно бесплатно.

В бесплатный пакет входят: консультации узких специалистов, лечение в амбулаторных условиях и в стационаре, а также необходимые для этого лекарства и расходные материалы.