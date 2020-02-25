В Черновцах проверяют на коронавирус приехавшую из Италии женщину

Женщина самостоятельно обратилась к медикам с жалобами на повышенную температуру.

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По словам чиновницы, женщину госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы.

В то же время, как сообщила Полищук, женщина самостоятельно пришла к медикам с жалобами на повышенную температуру.

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"Она вчера прибыла из аэропорта "Сучава" (Румыния - УНИАН), куда она прилетела из города Бергамо. Далее она поехала на такси через пункт пропуска «Порубное» украинско-румынской границы. Затем она поняла, что чувствует себя плохо, и обратилась за медицинской помощью", - рассказала чиновница.

По словам Полищук, пациентка пока получает необходимое лечение, за ней наблюдают.

В то же время она добавила, что у пациентки взяли материал для анализов, его передадут в Центр общественного здоровья и проверят, инфицирована ли женщина коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Украине введен температурный скрининг прибывающих в аэропорты и въезжают через контрольно-пропускные пункты. В частности, скрининг уже осуществляется в аэропортах «Борисполь», «Киев» и на КПП «Тиса». Также он вводится и на других КПП с Венгрией и на границе со Словакией, Румынией и Польшей.