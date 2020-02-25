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В Черновцах проверяют на коронавирус приехавшую из Италии женщину

16:21, 25 февраля 2020
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Женщину госпитализировали в областную больницу / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По словам чиновницы, женщину госпитализировали в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы.

В то же время, как сообщила Полищук, женщина самостоятельно пришла к медикам с жалобами на повышенную температуру.

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"Она вчера прибыла из аэропорта "Сучава" (Румыния - УНИАН), куда она прилетела из города Бергамо. Далее она поехала на такси через пункт пропуска «Порубное» украинско-румынской границы. Затем она поняла, что чувствует себя плохо, и обратилась за медицинской помощью", - рассказала чиновница.

По словам Полищук, пациентка пока получает необходимое лечение, за ней наблюдают.

В то же время она добавила, что у пациентки взяли материал для анализов, его передадут в Центр общественного здоровья и проверят, инфицирована ли женщина коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, в Украине введен температурный скрининг прибывающих в аэропорты и въезжают через контрольно-пропускные пункты. В частности, скрининг уже осуществляется в аэропортах «Борисполь», «Киев» и на КПП «Тиса». Также он вводится и на других КПП с Венгрией и на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

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