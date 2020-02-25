В Минздраве анонсировали восстановление должности главного государственного санитарного врача

До этого его обязанности возложат на заместителя министра здравоохранения.

Кабинет министров планирует восстановить должность главного государственного санитарного врача - до этого времени его обязанности будет исполнять заместитель министра здравоохранения.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, пишет hromadske.

"Относительно того, кто должен принимать решения и какие решения, когда министр находится в обсервации, хочу сказать, что в свое время, когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится, все же, на главного государственного санитарного врача в стране. Эта должность была в свое время ликвидирована", - сказал заместитель министра.

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Он уточнил, что в ближайшее время Кабмин планирует восстановить эту должность. "В ближайшее время будут возложены функции главного государственного санитарного врача на заместителя министра. И я думаю, что система будет работать четко и качественно", - пояснил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, в Украине может возобновить свою деятельность санитарно-эпидемиологическая служба. С соответствующей просьбой к правительству обратился Совет нацбезопасности и обороны.