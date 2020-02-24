Совет нацбезопасности и обороны просит Кабмин возобновить деятельность санэпидслужбы

Несмотря на несовершенство существующей системы биологической защиты, Украина готова к новым вызовам, уверяет Данилов.

В Украине может возобновить свою деятельность санитарно-эпидемиологическая служба.

С соответствующей просьбой к правительству обратился Совет нацбезопасности и обороны, сообщил ее секретарь Алексей Данилов в интервью ТСН.

Он прокомментировал существующую в Украине систему биологической защиты.

"Системы защиты, я откровенно говорю, которую мы бы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать, но мы полностью готовы, если, не дай Бог, будут какие-то вызовы. У нас есть понимание, скажем так, обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом, у нас в этом случае мы сейчас отрабатываем. И вы знаете, что СНБО обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой сейчас некоторые (сообщают) со СМИ, а именно чтобы она начала выполнять те функции, которые она должна выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка, скажем так, столовых, кафе, ресторанов, а это чисто борьба с такими вещами, которые сегодня есть в стране", - сказал он.

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По его словам, сегодня за биологическую защиту в Украине отвечают соответствующие структуры, подчиненные Минобороны и МВД.

Как сообщал УНИАН, персонал санатория "Новые Санжары", медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавирус COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД на Полтавщине. Однако этому предшествовали протесты местных жителей, которые выступали против прибытия эвакуированных из Китая.