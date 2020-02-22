Во время сегодняшнего обследования эвакуированных из Китая украинцев симптомов коронавируса не выявлено - Минздрав

По словам секретаря СНБО, эвакуированные из Китая и обслуживающий персонал в Новых Санжарах каждые три дня будут проходить вирусологические исследования.

Симптомов коронавируса COVID-19 у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области, по состоянию на утро не выявлено.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в ходе брифинга о пребывании на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан.

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«Результаты утреннего медицинского обследования положительные. Ни у одного человека, из тех, кто находится в обсервации, не выявлено признаков заболевания. Они проходят обследование два раза в день. Также эпидемиологи будут брать образцы крови на обследование. Как вы знаете, в Украине появилась тест-система. Образцы будут направлены в киевскую лабораторию. В дальнейшем каждые три дня будут проводиться обследования», - отметил чиновник.

По словам Коваля, украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию, не нуждаются в продуктах питания и обеспечены всем необходимым.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, эвакуированные из Китая и обслуживающий персонал санатория в Новых Санжарах Полтавской области раз в три дня будут проходить вирусологические исследования.

По его словам, сегодня возьмут образцы на исследование и в дальнейшем их будут брать каждые три дня.

«Их будут сдавать не только эвакуированные, но и те, находятся рядом - и охрана, и остальные. Информацию будем предоставлять по мере получения результата», - добавил Данилов.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Однако эвакуированных поселили на 14-дневную обсервацию.

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В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра «Новые Санжары» обеспечены все условия санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. В частности, эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы.

Подчеркивается, что медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.