Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами

По словам министра, в настоящее время все, кто находится на территории заведения, чувствуют себя хорошо, людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что находится на территории медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области и общается с эвакуированными из Китая гражданами.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я, наконец, нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели», - сообщила она.

«Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение. Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех привлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в «Новых Санжарах», обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм по безопасности. Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации», - добавила министр.

Скалецкая отметила, что в рамках своего пребывания в заведении общается также с экипажем самолета. «В настоящее время все, кто находится здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», - отметила министр и пообещала регулярно сообщать о ситуации.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из Китая украинцами. «Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну», - отметила она.

Однако сегодня, 21 февраля, начальник медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области Александр Блинов сообщил, что Скалецкая покинула территорию медцентра.

«Госпожа министр сейчас уехала», - сказал Блинов и добавил, что Скалецкая запланировала вернуться в зону карантина, но когда - «надо у нее спросить».

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль опровергли эту информацию, заявив, что руководитель Минздрава находится на территории медцентра в Новых Санжарах.