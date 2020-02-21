Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что находится на территории медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области и общается с эвакуированными из Китая гражданами.
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Я, наконец, нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели», - сообщила она.
«Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение. Вчера до поздней ночи вместе с представителями всех привлеченных министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в «Новых Санжарах», обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм по безопасности. Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации», - добавила министр.
Скалецкая отметила, что в рамках своего пребывания в заведении общается также с экипажем самолета. «В настоящее время все, кто находится здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», - отметила министр и пообещала регулярно сообщать о ситуации.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными из Китая украинцами. «Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну», - отметила она.
Однако сегодня, 21 февраля, начальник медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области Александр Блинов сообщил, что Скалецкая покинула территорию медцентра.
«Госпожа министр сейчас уехала», - сказал Блинов и добавил, что Скалецкая запланировала вернуться в зону карантина, но когда - «надо у нее спросить».
Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль опровергли эту информацию, заявив, что руководитель Минздрава находится на территории медцентра в Новых Санжарах.