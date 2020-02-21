13 украинцев были в вагоне поезда, с которого в РФ сняли китаянку с подозрением на коронавирус – ГПСУ

Среди иностранных граждан в вагоне были шесть граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

В вагоне поезда № 6 Киев-Москва, из которого в российском Брянске сняли китаянку с подозрением на коронавирус, находилась еще 21 человек, в том числе 13 украинцев.

Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, гражданка Китая пересекла украинскую границу 20 февраля.

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По данным ГПСУ, во время пограничного оформления ей сообщили об ограничении пропуска граждан Китая сопредельной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку.

"Военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья, на что получили ответ в отсутствии его ухудшение. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", - говорится в сообщении. В ГПСУ добавляют, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе, ее состояние здоровья беспокойство не вызвало.

Отмечается, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находились еще 21 человек: 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

"От российской стороны известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, - в обсервации, однако не известно, где именно", - добавили пограничники.

В ГПСУ отметили, что совместно с Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа для установления деталей ситуации и местонахождения лиц, которые были в вагоне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, пассажирку - гражданку Китая - с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка (РФ). В связи с этим, вагон пассажирского поезда № 6 Киев – Москва, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции Брянск, основной состав прибыл в Москву.