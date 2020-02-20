Из медучреждения «Новые Санжары» вывезли персонал: с эвакуированными останутся медики, которые были в самолете

В Кабмине пояснили, что эвакуированы, экипаж самолета, медицинские и технические работники будут находиться в индивидуальных помещениях.

Из медицинского учреждения «Новые Санжары» в Полтавской области, в котором 14 дней будут находиться эвакуированные украинцы и иностранцы из Уханя, вывезли персонал. С эвакуированными будут медики и технические специалисты, которые были с ними в самолете.

Об этом сообщили в Правительственном курьере.

«Персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезли. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей», — говорится в сообщении.

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Также в Кабмине объяснили, что эвакуированные, экипаж самолета, медицинские и технические работники будут находиться в индивидуальных помещениях.

«Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», — отметили в правительстве.

Напомним, самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами после дозаправки в Борисполе приземлился в Харькове 20 февраля.

На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также 22 членов экипажа и врачи. Отмечается, что все здоровы. В самолете находились, в частности, граждане Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики и других стран.

Из аэропорта эвакуированных на транспорте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и под охраной полиции отвезли в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области. Там они пробудут на обсервации 14 дней.

Впрочем, жители Новых Санжар вышли на митинг против размещения эвакуированных в их медицинском центре. Между протестующими и полицией произошли столкновения. Правоохранители призвали местных жителей к спокойствию.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заверил, что эвакуированные здоровы, симптомов инфицирования у них нет.