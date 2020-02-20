Успокаивать жителей Новых Санжар из-за эвакуации из Китая приехал Аваков (фото, видео)

Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет.

Глава МВД Арсен Аваков прибыл в поселок Новые Санжары Полтавской области, где местные жители протестуют против прибытия эвакуированных людей их китайского Уханя.

Трансляцию ведет телеканал «НАШ».

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Аваков заверил собравшихся, что люди из Китая, которых доставят в местный санаторий Нацгвардии «Новые Санжары», уже прошли 10 дней инкубационного периода, симптомов болезни нет.

По его словам, в Украину своим ходом из Китая вернулись уже 7 тысяч человек - никто из них не заразился коронавирусом COVID-19.

Глава МВД сказал журналистам, что были задержаны несколько протестующих, которые препятствовали полицейским.

«Сейчас устанавливаются их личности. Им выпишут административные протоколы. Я предполагаю, что они будут дома», — добавил он.

Местные жители уже стребовали с министра МВД Авакова расписку, что никто не заболеет – тот обещал даже печать на документе поставить.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего он прилетел в Харьков.

По данным Минздрава, на борту самолета - 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, они заблокировали дорогу межрегионального значения.