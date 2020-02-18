В Украине возросло число жертв гриппа (видео)

В Сумской области это уже третий летальный случай от пневмонии, вызванной гриппом.

В Сумской области 50-летний мужчина умер от пневмонии, возникшей как осложнение после гриппа.

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Мужчина находился в группе риска, поскольку болел сахарным диабетом, говорится в сюжете ТСН.

В Сумской области это уже третий летальный случай от пневмонии, вызванной гриппом. Еще пять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, за прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли восемь человек, что подтвердили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).