В Украине возросло число жертв гриппа (видео)
11:49, 18 февраля 2020Страна
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В Сумской области это уже третий летальный случай от пневмонии, вызванной гриппом.
50-летний мужчина в Сумской области умер от осложнений гриппа
В Сумской области 50-летний мужчина умер от пневмонии, возникшей как осложнение после гриппа.
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Мужчина находился в группе риска, поскольку болел сахарным диабетом, говорится в сюжете ТСН.
В Сумской области это уже третий летальный случай от пневмонии, вызванной гриппом. Еще пять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, за прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли восемь человек, что подтвердили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
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