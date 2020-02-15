В душе ей было 70: в Луцке из-за старости умерла 8-летняя девочка
В Луцке умерла 8-летняя девочка Анна Сакидон, чей биологический возраст из-за страшной болезни соответствовал 70 годам.
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Об этом сообщает «Вестник».
У девочки была болезнь преждевременного старения (прогерия, синдром Хатчинсона-Гилфорда).
Девочка жила в селе Качин-Камень Каширского района. Ее биологический возраст соответствовал 70 годам. Из-за болезни каждый год девочка старела на 8-10 лет.
Больные прогерией в основном имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа. Прогерия не лечится. Во время болезни тело изнашивается очень быстро. Преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине провели уникальную операцию семилетней девочке с болезнью прогерия.