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В душе ей было 70: в Луцке из-за старости умерла 8-летняя девочка

00:17, 15 февраля 2020
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Из-за болезни каждый год девочка старела на 8-10 лет / фото: Вестник

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Об этом сообщает «Вестник».

У девочки была болезнь преждевременного старения (прогерия, синдром Хатчинсона-Гилфорда).

Девочка жила в селе Качин-Камень Каширского района. Ее биологический возраст соответствовал 70 годам. Из-за болезни каждый год девочка старела на 8-10 лет.

Больные прогерией в основном имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа. Прогерия не лечится. Во время болезни тело изнашивается очень быстро. Преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине провели уникальную операцию семилетней девочке с болезнью прогерия.

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