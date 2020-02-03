"Прострелены ноги, руки, органы": в Киев прибыл борт с ранеными на Донбассе военными (фото)

На фото ранений бойцов страшно смотреть, говорит волонтер.

В столицу в понедельник, 3 февраля, прибыл борт с ранеными на Донбассе военными.

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Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова. "Только за последние двое суток убита медик и ранены пятеро наших бойцов. Это ужасная трагедия. На фото ранений страшно смотреть, еще страшнее видеть это в реальности, простреленные ноги, руки, животы, органы", - написала она.

"В реанимации лежат очень тяжелые воины, очень надеюсь, что они останутся живы", - добавила волонтер.

Как сообщалось, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск погибла старший боевой медик одного из подразделений ОС Клавдия Сытник.