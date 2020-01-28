В Черкассах школы закрыли на карантин
10:10, 28 января 2020Страна
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Карантин продлится с 29 января по 9 февраля.
Школы будут закрыты по 9 февраля \ УНИАН
В Черкассах все школы закрыли на карантин с 29 января по 9 февраля - соответствующее решение принял горисполком.
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Как сообщает Ua:Черкассы, по словам директора департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олега Стадника, карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку оно не является обязательным, то родители сами решают, отводить ли ребенка в детсад.
Школы в восьми украинских областях закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций.
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