цей матеріал доступний українською

В Черкассах школы закрыли на карантин

10:10, 28 января 2020
Страна
117 0
Школы будут закрыты по 9 февраля \ УНИАН

Читайте такжеВ Одессе все школы закрыли на двухнедельный карантин

Как сообщает Ua:Черкассы, по словам директора департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета Олега Стадника, карантин объявили, поскольку в областном центре наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Относительно дошкольного образования, директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов сообщил: поскольку оно не является обязательным, то родители сами решают, отводить ли ребенка в детсад.

Школы в восьми украинских областях закрыли на карантин из-за вспышки заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter