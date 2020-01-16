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"Всех сразу в реанимацию": в Киев прибыл борт с ранеными на Донбассе военными (фото)

16:55, 16 января 2020
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Волонтер призывает сдавать кровь для раненых военных / facebook.com/nataliya.vetvitskaya

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Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова. "В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Харькова, 5 скорых неслись по шоссе из Борисполя с ранеными бойцами, всех сразу в реанимацию. За сутки на фронте двое раненых и двое убитых, очень много обстрелов и снайперов, война продолжается!" - написала она.

Волонтер уточнила, что сдать донорскую кровь можно в центре крови на территории госпиталя с понедельника по четверг с 9 до 12. Адрес: Госпитальная, 18.

Напомним, 11 января 2020 года в Киев прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.

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