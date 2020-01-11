В Киев прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами (фото, видео)
Сегодня в Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный госпиталь» прибыл борт с девятью ранеными украинскими бойцами.
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Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.
«Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове», - говорится в сообщении.
Сообщается, что после диагностического обследования их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.
«Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников сейчас удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве», - сообщили в Минобороны.
Как сообщал УНИАН, в штабе операции Объединенных сил уточнили, что 9 января на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения (утром сообщалось, что один военнослужащий погиб и еще один получил ранения - УНИАН).