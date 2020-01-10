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На Житомирщине в больнице умерла шестилетняя девочка

06:05, 10 января 2020
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Причину смерти шестилетней девочки медики назовут после результатов вскрытия / vsn.com.ua

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил председатель Бердичевской районной совета Максим Самчик.

По его словам, 5 января больную шестилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в Житомирской областной детской больнице, которая расположена возле Житомира в селе Станишовка Житомирского района. Девочка проживала на Бердичевщине в поселке Гришковцы.

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"По моей информации, ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, поэтому только после получения результатов сможем говорить об окончательных причинах смерти ребенка", - рассказал он.

Поэтому причину смерти шестилетней девочки медики назовут после результатов вскрытия.

В то же время бердичевские СМИ не исключают, что девочка могла умереть от осложнения гриппа, передает корреспондент УНИАН.

"О трагической смерти ребенка нам удалось узнать из собственных источников, по непроверенной информации, девочка могла умереть от гриппа или его осложнений", - отмечает Бердичев BIZ.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря в Житомире от гриппа умерла женщина, которая не имела прививки против этой болезни.

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Теги: #смерть#ребенок#Житомирщинапогода в Житомире