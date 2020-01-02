МОЗ Украины оплатил трансплантации, запланированные на 2020 год

Оплата произведена за счет средств государственного бюджета Украины 2019 года.

Министерство здравоохранения Украины оплатило все операции по трансплантации органов, которые будут проведены в рамках пилотного проекта, направленного на внедрение системы трансплантации в Украине.

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Деньги перечислены десяти участникам, которые подали соответствующие заявки в рамках данного проекта, утвержденного постановлением Кабмина № 1083 от 18 декабря 2019 года, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Оплата произведена за счет средств государственного бюджета Украины 2019 года. Когда эти средства будут потрачены, правительство направит дополнительное финансирование из бюджета 2020 года, которое покроет все операции по трансплантации, запланированные в Украине.

Учитывая острую необходимость в операциях по трансплантации органов, Кабмин расширил перечень медицинских учреждений, которые имеют лицензии на предоставление подобных услуг. В настоящее время операции по пересадке органов могут осуществлять 12 украинских медучреждений.

Как сообщал УНИАН, Кабмин установил расценки за операции по трансплантации органов.