"Все органы отказали": всплыли детали страшной смерти украинки после операции на Днепропетровщине

Несложная операция стала фатальной для женщины.

В Каменском Днепропетровской области из-за некачественного наркоза умерла женщина, еще шесть человек пострадали. Также есть пострадавшие и в Виннице.

Под подозрением препарат для наркоза украинского производства, который применяют во многих больницах уже пять лет. Его сейчас изымают из всех медучреждений страны, пишет "Обозреватель".

41-летнюю Виту Кисиль, кассира пункта обмена валют, уже похоронили в родном Каменском. Несложная операция стала фатальной для нее.

"Она проходила обследование у гинеколога и врач заподозрил онкологию. У нее оказался небольшой нарост на яичниках, и было принято решение удалить его, чтобы не было в дальнейшем каких-то осложнений", – вспоминает супруг Виты Андрей Кисиль.

Операция предполагалась несложной, ее проводили с помощью лапароскопии – двух проколов.

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"Нам сказали ехать в больницу №9 Каменского. Мы сдали там все анализы, и нам сказали заплатить за операцию 10 тысяч гривен. Мы отвезли деньги, и в среду, 18 декабря, вечером Вите провели операцию. Я тогда был в командировке, с ней была мама. Вита отошла после наркоза, но ей все время было плохо, ее рвало. Сначала врачи говорили, что все нормально. Но когда утром, в пятницу мама повела ее в туалет, назад она уже дойти не смогла. Она так и сказала: до палаты я уже не дойду", – рассказывает Андрей.

Тогда сбежались все врачи, и на каталке женщину отвезли в реанимацию. Там врачи пытались привести ее в чувство, но безрезультатно.

Тогда была вызвана бригада из областной больницы им. Мечникова из Днепра, и после консилиума было принято решение срочно отправлять Виту в областную больницу.

"В 3 часа ночи в пятницу они уже были в Днепре, а в 9 утра нас вызвал доктор и сказал: "У вашей жены очень тяжелое состояние, все органы отказали". Для нас это был шок, мы начали плакать и умолять врачей сделать хоть что-то для спасения Виты. Врач сказал: "Я не бог, но сделаю все, что в моих силах". Но в 3 часа дня Вита умерла", – говорит Андрей.

Муж Виты зачитывает, что написано в справке о смерти: неопознанная патологическая реакция на лекарственные препараты". Возможно, Вита скончалась от действия препарата для наркоза.

"Врачи сказали, что сделали все, что могли. Но был некачественный препарат для наркоза. Вместе с Витой в ту ночь в Днепр привезли еще одну женщину, ей тоже стало плохо после наркоза", – говорит Андрей.

В самой больнице №9 Каменского говорят, что с 17 по 19 декабря было проведено несколько операций, после которых пациентам стало плохо.

По данным МОЗ, также осложнения на этот препарат появились и у нескольких пациентов в Виннице.

Полиция уже внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинскими или фармацевтическими работниками своих обязанностей.