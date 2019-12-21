На Львовщине 15 человек отравились в ресторане

Накануне отравления все больные питались в местном ресторане. Врачи констатировали у большинства пациентов острую кишечную инфекцию.

В Бориславе на Львовщине 14 местных жителей госпитализировали с признаками отравления. Еще один человек находится на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской ОГА.

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Больных госпитализировали поочередно – начиная с 11 декабря. По словам медиков, люди жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, боль в животе и др.

Как стало известно, накануне отравления все больные питались в местном ресторане. Врачи констатировали у большинства пациентов острую кишечную инфекцию. Их состояние относительно удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.