В Харькове 19-летнюю девушку с инсультом лечили от передозировки (фото)

Сейчас девушка находится в реанимации 4-й "неотложки". Ее диагноз — геморрагический инсульт.

В Харькове у 19-летней девушки Алины случился инсульт во время катания на катке. Она впала в кому.

В это время рядом были друзья, которые вызвали скорую помощь. Однако первичный диагноз медиков оказался неправильным: они решили, что у девушки — передозировка наркотиками, передает Vgorode.

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Это случилось в воскресенье, 8 декабря. Она пошла на каток. Заболела голова, потом разболелась сильнее. Пошла в туалет и закричала от боли в голове. Сказала подруге: "Я падаю" — и все, без сознания по сегодняшний день, под аппаратами.

Когда ее привезли в больницу, врачи сразу сказали: "19 лет, молодежь. Интоксикация, наркотики". И 12 часов Алине прокапывали интоксикацию. Диагноз был неправильный. И если бы ей сразу сделали операцию, было бы немного легче" — рассказывает сестра девушки Арина. — Врачи сказали, у нее была врожденная опухоль в голове. Ее удалили, сделали операцию. Теперь ждем, когда сестра придет в себя, чтобы транспортировать в 7-ю нейрохирургию. Нужна будет еще одна операция".

Сейчас Алина находится в реанимации 4-й "неотложки". Ее диагноз — геморрагический инсульт.

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