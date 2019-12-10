На лечение за границу направят 119 тяжелобольных украинцев

В частности, 60 пациентам планируется осуществить трансплантацию почки.

В ближайшее время 119 тяжелобольных украинцев будут направлены на лечение за границу за счет государственного бюджета.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на соответствующее решение Комиссии по вопросам направления для лечения за границей от 5 декабря.

«119 пациентов, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства государственного бюджета Украины», - говорится в сообщении.

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В Минздраве уточнили, что 60 пациентов, среди них четыре ребенка, будут направлены для проведения трансплантации почки. Девяти пациентам профинансирована трансплантация печени, четырем - сердца. Также принято решение о направлении и оплате трансплантации костного мозга 46 пациентов, в том числе 12 детей.

Лечение будет проходить в рамках программы «Лечение граждан Украины за рубежом». В иностранные клиники по этой программе направляются пациенты для получения медицинской помощи преимущественно при онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваниях и врожденных аномалиях развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины.

На эту программу правительство дополнительно выделило более 233 млн грн.