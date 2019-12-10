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На лечение за границу направят 119 тяжелобольных украинцев

13:46, 10 декабря 2019
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В Минздраве уточнили, что 60 пациентов, среди них четыре ребенка, будут направлены для проведения трансплантации почки / Frances Roberts/Alamy

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на соответствующее решение Комиссии по вопросам направления для лечения за границей от 5 декабря.

«119 пациентов, болезни которых пока не лечатся в Украине, в ближайшее время получат необходимое лечение в зарубежных клиниках за средства государственного бюджета Украины», - говорится в сообщении.

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В Минздраве уточнили, что 60 пациентов, среди них четыре ребенка, будут направлены для проведения трансплантации почки. Девяти пациентам профинансирована трансплантация печени, четырем - сердца. Также принято решение о направлении и оплате трансплантации костного мозга 46 пациентов, в том числе 12 детей.

Лечение будет проходить в рамках программы «Лечение граждан Украины за рубежом». В иностранные клиники по этой программе направляются пациенты для получения медицинской помощи преимущественно при онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваниях и врожденных аномалиях развития, в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины.

На эту программу правительство дополнительно выделило более 233 млн грн.

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Теги: #украинцы#Минздрав#лечение за границей