В Украине сделали шаг к переходу на электронные больничные листы

Документ законодательно закрепляет понятие "медицинское заключение", а также закрепляет электронные листки нетрудоспособности в Госгеестре общеобязательного социального страхования.

Верховная Рада одобрила законопроект о стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

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Выступая с трибуны парламента, глава Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что документ законодательно закрепляет понятие "медицинское заключение", а также закрепляет электронные листки нетрудоспособности в Госгеестре общеобязательного социального страхования.

"Таким образом, мы закрепим электронный больничный лист. Также законопроект будет способствовать финансовой стабилизации системы социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности, в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Украине отпуск за свой счет могут увеличить до 30 дней.