В Украине отпуск за свой счет могут увеличить до 30 дней

В Украине предлагают законодательно увеличить отпуск за свой счет до 30 дней и разрешить работникам брать его, когда понадобится.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает законодательно увеличить максимально положенный срок пребывания в отпуске за свой счет с 15 до 30 дней в год и не сокращать максимальное количество дней на больничном.

Об этом на брифинге о реформировании сферы занятости населения заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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"Сейчас максимальный срок отпуска за свой счет составляет 15 дней, мы предлагаем 30 дней. На самом деле, мы предлагаем людям идти в отпуск за свой счет, когда они этого хотят", - сказал он.

Милованов заявил, что сокращение срока пребывания на больничном является мифом.

"Еще один миф - сокращение больничных и отпуска за свой счет. Такое не предлагается. Больничные мы планируем оставить также до четырех месяцев, как и сейчас", - пояснил министр.