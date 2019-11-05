На Харьковщине обнаружили еще один случай дифтерии

По данным ведомства, в течение 7 лет в области не было ни одного случая дифтерии.

В Харьковской области выявили еще один случай заболеваемости дифтерией, однако пока он не подтвержден лабораторно.

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Об этом во время брифинга сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина, сообщает пресс-служба ХОГА.

«В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией, - отметила Куфтерина. - Сейчас зарегистрировано два случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно».

Также она заверила, что Харьковская область полностью обеспечена вакцинами против дифтерии.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября стало известно, что у жительницы Харьковской области обнаружили дифтерию.