В Киеве подтвердили опасную инфекцию в одном из супермаркетов

Зараженную рыбу выявили в популярном супермаркете.

Лабораторные исследования подтвердили ботулизм в вяленой рыбе, которая продается в столичном супермаркете "АТБ" по ул. Полковника Потехина, 2.

Об этом сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы Украины.

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Внеплановая проверка супермаркета произошла после заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в этом заведении. Специалисты отобрали в магазине образцы пищевых продуктов.

По результатам лабораторных исследований, ботулинистические токсины обнаружили в образце проб "Толстолобик вяленый, 1 сорта". Производитель продукции – ООО "ТАМАКО-ИНВЕСТ" (ул. Рождественская, 2А, поселок Хуторы Черкасской области), дата производства 24.09.2019 г., срок годности до 23.12.2019 года.

В связи с этим супермаркету вынесли предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, а руководителя магазином обязали временно приостановить продажу вышеуказанной рыбной продукции.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.