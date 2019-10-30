Доктор Комаровский высказался о вредной детской привычке (видео)
Вопрос: ⠀ Как предотвратить ситуацию, когда ребенок начинает грызть ногти? ⠀ Ответ: ⠀ Предотвратить очень трудно. Когда вы видите, что ребенок засовывает руку в рот, постарайтесь эту руку чем-нибудь заменить, потому что отучить ребенка от погремушки или пустышки, которая во рту, намного легче – с ней можно расстаться, а с рукой нельзя. ⠀ Медицинская наука не имеет никаких волшебных таблеток, которые позволяют ребенку бросить грызть ногти. Грызть ногти – это вредная привычка, не являющаяся симптомом какой-либо болезни. Это некрасиво, не гигиенично, увеличивает риск кишечной инфекции. Тем не менее все, что знает медицинская наука – обработка ногтя всякими невкусностями. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #ногти #ребенокгрызетногти
Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать, если ребенок грызет ногти.
Как рассказал педиатр в опубликованном в Instagram видео, эта вредная привычка приводит к заражению кишечной инфекцией.
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Врач советует при первых признаках - ребенок часто тянет руку в рот, заменять эту руку чем-то другим. Ведь отучить грызть пустышку или погремушку гораздо проще.
По словам Комаровского, в медицине нет препаратов, которые могут быстро решить проблему.
Но последствия грызения ногтей, кроме того, что это негигиенично и некрасиво, все же есть. В первую очередь, это увеличивает риск возникновения кишечных инфекций.
Кроме того, у тех, кто грызет ногти может сформироваться неправильный прикус.
"Тем не менее все, что знает медицинская наука - обработка ногтя всякими невкусностями", - отметил Комаровский.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, как нужно лечить часто болеющего ребенка.