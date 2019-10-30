Доктор Комаровский высказался о вредной детской привычке (видео)

Врач советует при первых признаках - ребенок часто тянет руку в рот, заменять эту руку чем-то другим.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать, если ребенок грызет ногти.

Как рассказал педиатр в опубликованном в Instagram видео, эта вредная привычка приводит к заражению кишечной инфекцией.

Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил родителям, какой должна быть "правильная" ночь с больным ребенком

Врач советует при первых признаках - ребенок часто тянет руку в рот, заменять эту руку чем-то другим. Ведь отучить грызть пустышку или погремушку гораздо проще.

По словам Комаровского, в медицине нет препаратов, которые могут быстро решить проблему.

Но последствия грызения ногтей, кроме того, что это негигиенично и некрасиво, все же есть. В первую очередь, это увеличивает риск возникновения кишечных инфекций.

Кроме того, у тех, кто грызет ногти может сформироваться неправильный прикус.

"Тем не менее все, что знает медицинская наука - обработка ногтя всякими невкусностями", - отметил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как нужно лечить часто болеющего ребенка.