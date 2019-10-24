Появились жуткие подробности смерти роженицы в Ивано-Франковске (видео)

Родственники Натальи уверены, что ее можно было спасти, если бы медики не проявили вопиющей некомпетентности.

Жительница Ивано-Франковска, которая 6 октября умерла в перинатальном центре, до родов была вполне здоровой. Родственники 27-летней Натальи Цуцяк считают, что причиной трагедии могло стать ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей.

Об этом сообщил муж покойной роженицы Любомир Цуцяк во время пресс-конференции, передает "Обозреватель".

Любомир присутствовал на родах все время — от начала и до конца. Говорит, что имеет определенные сомнения относительно решений медицинских работников, ведь "привез в роддом здоровую жену ...".

"Я не специалист, но у меня есть подозрения. Она педант по жизни и придерживалась всех рекомендаций, предписаний в течение беременности, делала в срок контрольные УЗИ. Очень тщательно и ответственно относилась к беременности", — рассказал муж, добавив: показатели были в норме на протяжении всего наблюдения.

Любомир признался, что боялся естественных родов и пытался уговорить жену сделать кесарево сечение. И Наталья не захотела, прислушавшись к рекомендациям врача.

Дату родов назначили на 23 сентября, однако женщина родила только 6 октября — на 42 недели беременности.

Накануне, рассказал мужчина, несколько раз обращались к врачам с просьбой сделать кесарево, но каждый раз получали отказ. Мол, роды естественным путем пройдут легко.

Утром 6 октября Наталья пожаловалась на тошноту, а ближе к родам у нее поднялась температура. Укол от температуры не дал никакого результата. Медики сделали несколько спинальных анестезий.

"И тут во время одного из обследований я услышал фразу о том, что зеленые воды, грязные, надо что-то быстро делать", — рассказал Любомир.

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После еще одной спинальной анестезии врачи попросили мужчину покинуть родзал. А когда женщина родила, у нее резко ухудшилось самочувствие.

"Когда я зашла к моей дочери, она вся была синяя и в кислородной маске, глаза шли на лоб и закатывались. Ребенок жаловался, что ей холодно. Ее накрыли одеялами, чтобы согреть, а когда открыли и провели рукой по животу, струйкой пошла кровь", — сообщила мама роженицы Оксана.

По словам Оксаны, экстренная бригада собралась только после того, как родственники забили тревогу. Тогда Наталью забрали в операционную.

"Врач с операционной бригады сообщила, что состояние тяжелое, почки не запускаются. И здесь мы слышим, что кричат о том, что надо дефибриллятор ...", — вспоминают родственники.

Затем врачи сообщили, что спасти молодую роженицу не смогли. "Мы хотели вызвать милицию, но медики успокаивали, что сами сообщат в 8 утра... Врачи не сообщали полиции до 15 часов следующего дня, 7 октября!" — рассказал отец Любомира.

Родственники Натальи уверены, что ее можно было спасти, если бы медики не проявили вопиющей некомпетентности.

"У нас XXI век, как можно не спасти от кровотечения? И как можно было довести до такого состояния?" — не могут понять родные умершей.

Как сообщалось, жительница Ивано-Франковска Наталья Цуцяк умерла в начале октября. Ее муж обратился в полицию, обвинив врачей перинатального центра в некомпетентности.