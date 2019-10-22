Загрязненный воздух: Супрун посоветовала, как уберечься

По словам Супрун, уровень СО в воздухе зависит от многих факторов.

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что уровень загрязнения воздуха мог повыситься из-за промышленных выбросов СО, сжигания сухих листьев и резких перепадов дневных-ночных температур.

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Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.

Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:

- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;

- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;

- делать дома влажную уборку;

- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;

- меньше находиться возле газовой плиты;

- бросить курить.

Ранее синоптик Наталья Диденко посоветовала украинцам пить как можно больше воды и не открывать окна в связи с повышенным уровнем концентрации угарного газа СО.