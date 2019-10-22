Загрязненный воздух: Супрун посоветовала, как уберечься
Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что уровень загрязнения воздуха мог повыситься из-за промышленных выбросов СО, сжигания сухих листьев и резких перепадов дневных-ночных температур.
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Усугубляет ситуацию и повышение уровня угарного газа (СО) из-за сжигания сухих листьев, а также отсутствие ветра. Экс-министр здравоохранения на своей странице в Facebook объясняет, что СО вступает в реакцию с О2 (кислородом). В результате получается СО2 - углекислый газ. Его повышенная концентрация в воздухе отрицательно влияет на жизненно важные органы.
Чтобы снизить риски для организма от загрязненного воздуха, Супрун советует:
- не сжигать листья (лучше оставлять под деревьями), стерню и сухостой;
- отказаться от использования автомобилей в период теплых дней и холодных ночей;
- делать дома влажную уборку;
- пользоваться дневными кремами с ретиноидами и токоферолом. Они защищают кожу от повреждения агрессивной средой;
- меньше находиться возле газовой плиты;
- бросить курить.
Ранее синоптик Наталья Диденко посоветовала украинцам пить как можно больше воды и не открывать окна в связи с повышенным уровнем концентрации угарного газа СО.