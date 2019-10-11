В Украине отмечают Всемирный день борьбы с ожирением: советы для борьбы с лишним весом

Основной причиной ожирения и лишнего веса ученые считают энергетический дисбаланс между потребляемыми и потраченными калориями.

Сегодня, 11 октября, по инициативе Всемирной федерации ожирения, что имеет официальные отношения с ВОЗ, начиная с 2015 г. ежегодно проводят Всемирный день борьбы с ожирением.

Цель Дня – стимулировать и поддерживать мероприятия, которые помогут людям достичь и удерживать здоровый вес и отменить мировой кризис ожирения, пишет Голос Громади.

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Ожирение определяется ВОЗ как “ненормальное или чрезмерное накопление жира, представляющее опасность для здоровья”. Существуют различные средства, с помощью которых можно измерить ожирения, но наиболее широко используемым методом измерения и выявления ожирения является индекс массы тела (далее – ИМТ) – показатель, который можно рассчитать, разделив вес человека в килограммах на возведенный в квадрат рост человека в метрах. По мнению ученых ИМТ здорового человека должен находиться в пределах 18,5-24,99 кг/м2 (оптимальный диапазон – 21-23 кг/м2). Считается, что человек имеет лишний вес (в том числе ожирения), если путем жировых отложений ее ИМТ равняется или превышает 25 кг/м2. Диагноз ожирения ставят, если ИМТ равен или превышает 30 кг/м2 (строгое ожирение – равняется или превышает 40 кг/м2).

Все более урбанизированный и оцифрованный мир предлагает меньше возможностей для физической активности детей благодаря здоровой игре. Лишний вес, развивающаяся у ребенка вследствие малоподвижного образа жизни, еще больше снижает ее возможности участвовать в групповых физических занятиях, что приводит со временем к ожирению. Так, за прошедшие 40 лет количество детей и подростков школьного возраста с ожирением выросло более чем в 10 раз (с 11 млн до 124 млн). 41 млн детей в возрасте до 5 лет и свыше 340 млн детей и подростков в возрасте 5-19 лет имели избыточный вес или страдали ожирением. 216 млн детей были уже отнесены к категории лишнего веса, но еще не страдали ожирением.

Следует отметить, что когда избыточный вес и ожирение считались проблемой стран с высоким уровнем дохода, сейчас, наоборот, – растут в странах с низким и средним уровнями дохода, особенно в городах.

Основной причиной ожирения и лишнего веса ученые считают энергетический дисбаланс между потребляемыми и потраченными калориями. По мнению экспертов ВОЗ для профилактики развития лишнего веса каждый человек может:

• ограничить потребление жирной и сладкой пищи (в т.ч. для детей);

• увеличить потребление фруктов и овощей, а также бобовых, цельнозерновых и орехов;

• снизить содержание жира, сахара и соли в приготовленных продуктах (в т.ч. для детей);

• занимайтесь регулярными физическими нагрузками (дети – 60 мин в день; взрослые – 150 мин в неделю).

Следует отметить, что ВОЗ признала ожирение самым серьезным хроническим заболеванием. Ожирение – главный фактор риска ведущих мировых причин плохого самочувствия и ранней смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно гипертонии, болезней сердца, инсульта), нарушений опорно-двигательного аппарата (особенно остеоартрита), астмы, сахарного диабета II типа, синдрома обструктивного апноэ сна, нарушений метаболизма, гормональных расстройств, а также повышает риск возникновения некоторых видов рака (в т.ч. эндометрия, молочной железы, яичников, простаты, печени, желчного пузыря, почек, толстой кишки).

Детское ожирение повышает шансы на ожирения, преждевременной смерти и потери трудоспособности в зрелом возрасте. Кроме того, у детей с ожирением возникают трудности с дыханием, повышенный риск переломов, гипертонии, ранние маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, резистентность к инсулину и психологические последствия. Каждый год в результате избыточного веса или ожирения умирает как минимум 2,8 млн человек.

По оценкам ВОЗ, если ничего не менять, к 2025 г. лишний вес или ожирение будут иметь уже 2,7 млрд взрослых и 268 млн детей школьного возраста.