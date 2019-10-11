Идите в баню: чем и кому полезны банные процедуры

Посещение бани считается одной из самых полезных и приятных водных процедур. Еще в давние времена люди знали, что баня выпаривает многие недуги. Огромной популярностью бани пользовались во времена Древней Греции и Древнего Рима, а на Руси даже не мыслили своего существования без парилки и березового веничка.

В бане на человека воздействуют пар, вода и высокая температура. Они благотворно влияют на весь организм: стимулируют кровообращение, активизируют обменные процессы, улучшают состояние внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, а также нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Кроме того, через открывающиеся на разогретой коже поры выделяется от 0,5 до 1,5 л пота, с которым из организма выводятся молочная кислота, мочевина, соли и прочие продукты обмена веществ, пишет "Мой ребенок".

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Не только при про простуде. В результате освобожденные от шлаков органы лучше выполняют свои функции. Банные процедуры улучшают работу почек и процесс пищеварения, повышают аппетит и снижают кислотность желудочного сока. Полным людям баня тоже приносит много пользы: тот, кто желает избавиться от лишних килограммов, ходит в нее, чтобы сжечь жир. Баня способствует увеличению количества молока у кормящих матерей! Банные процедуры ускоряют обмен веществ, улучшают газообмен в легких, способствуют расширению бронхов, из-за чего рекомендуются людям с заболеваниями дыхательной системы. Кроме того, горячий пар, воздействуя на слизистую оболочку носа и кожу, помогает вылечить насморк и уменьшить отеки, вызванные респираторной инфекцией.

Но большинство посетителей бань приходят туда не только за физической разгрузкой, но и за эмоциональной и психической. Баня способна улучшить состояние при неврозах и неврозоподобных расстройствах, головных болях, беспокойстве и бессоннице. А вызванное жаром повышение уровня адреналина идет организму только на пользу. Банные процедуры благотворно влияют и на опорно-двигательный аппарат. Особенно рекомендованы они людям, страдающим ревматизмом, воспалительными заболеваниями связок и сухожилий, полиартритом, подагрой, остеоартрозом коленного или бедренного сустава. После бани кожа очищается от пыли и пота, ороговевших клеток эпителия, насыщаясь кислородом. Внимание! Баня противопоказана при острых формах любых заболеваний! При повышенной температуре, открытых ранах, гнойных кожных заболеваниях.

Что лечит баня

Ревматизм. При ревматизме полезна и русская баня, и финская сауна, потому что основное лечебное воздействие достигается путем глубокого прогревания. При обострении заболевания не стоит париться, но в случае легкого недомогания тепло поможет расслабить мышцы и прогреть суставы.

Радикулит. В этом случае нужно не только прогревать тело, но и растирать поясницу. При радикулите в бане эффективны массажи: руками и веником, прикладывание к больной зоне еловых веток.

Органы дыхания. Простудные заболевания, которые проявляются воспалением верхних и нижних дыхательных путей, отлично поддаются воздействию банных процедур на начальной стадии развития. Пар или сухое тепло спасает от заложенности носа, улучшает отхождение мокроты. Если на камни вылить настой лекарственных трав, пар насытится их целебными эфирными маслами. В таком случае баня воздействует как ингалятор.

Сердечно-сосудистая система. Уникальность банных процедур в том, что они помогают как при гипертонии, так и при гипотонии. Нужно только придерживаться определенных правил. Например, контрастное воздействие жара и холода лучше заменить умеренными средствами. Но в целом различные банные техники улучшают кровооб­ращение, повышают тонус организма и сердца, снимают нервное напряжение.

Почки. Баня незаменима при лечении почек. Она разгружает их, выводя токсины через поры, нормализует водный баланс.

Желудочно-кишечный тракт. Банные процедуры ускоряют обмен веществ, что незамедлительно сказывается на состоянии и работе желудочно-кишечного тракта. Следуя любой программе снижения веса, не нужно забывать о бане. Она поможет избавиться от лишнего: жидкости, жира, токсинов.

Иммунитет. Не забывайте, что контраст жара и холода усиливает сопротивляемость организма вирусам и бактериям. Так что любители подтвердят, баня — лучший способ профилактики гриппа и прочих простудных заболеваний.