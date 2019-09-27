В Украине провели уникальные роды

Впервые в мире материнско-ассистированное кесарево сечение состоялось в 2016 году. Это считается расширением прав женщины в родах.

В Украине впервые провели кесарево сечение, где ребенка приняла сама роженица.

Женщина была одновременно пациенткой на операции и ассистентом для врачей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики пятого столичного роддома больше месяца готовились к такому. Впервые в мире материнско-ассистированное кесарево сечение состоялось в 2016 году. Это считается расширением прав женщины в родах.

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Когда у Владиславы начались схватки, в операционной собралась бригада врачей. Роженица будет полноправным участником процесса. Она обрабатывает руки, так как это делают хирурги. Надевает стерильные перчатки. Владислава будет первой, кто возьмет ребенка на руки. Ей вводят спинальную анестезию. Это означает, что женщина всю операцию находится в сознании. Делают разрез внизу живота. А дальше ребенок должен появиться благодаря потугам матери.

В этот момент врачи не вмешиваются. Владислава первая, кто берет ребенка на руки. Во время обычного кесарева сечения мама последняя, кто видит ребенка. Здесь Владислава была первой, кто прикоснулся к дочери. Врачи заканчивают свою часть работы и поздравляют маму, которая прошла через уникальные роды.

В Украине впервые происходит подобное кесарево сечение. В мире ребенок таким образом впервые родился в 2016 году. Теперь эту технологию осторожно практикуют в разных странах. И называют это расширением прав женщины в родах.

Это означает, что в родах не врач единолично решает, что будет происходить, а будущая мама вместе с медиками. Владислава убеждена, даже в таком процессе, как кесарево сечение, есть возможность, чтобы женщина была активным участником. А самое главное, что ее не разлучали с ребенком.

Ранее в Херсоне одновременно в одном роддоме родились сразу четыре двойни. На свет появились шесть девочек и два мальчика.