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Что такое варикозное расширение вен и что с ним делать: советы Супрун

17:07, 25 сентября 2019
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Что стоит знать о расширения вен / facebook.com/ulanasuprun

Варикозное расширение вен — это проблема, которую считают косметической, а на самом деле она - медицинская, связана с другими заболеваниями, и ее обязательно надо лечить с врачом.

Варикозная болезнь может возникать вследствие перестройки венозных стенок, а также из-за застоя крови в венах и ее обратный ход, пишет на своей странице в Facebook экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Что делать с варикозными венами?

▪ Компрессионные чулки рекомендованы лечебными протоколами беременным женщинам, у которых сильно выступают вены, или людям, у которых может образоваться язва на ноге.

Относительно людей, у которых вены просто выступают, нет данных, эффективен ли компрессионный трикотаж. Но компрессионный трикотаж упоминают в ряде рекомендаций, и отмечают следующее: должен быть правильно подобран размер, следует иметь по крайней мере 2 пары, и менять их каждые 3-4 месяца по мере потери эластичности.

▪ Протоколы советуют делать склеротерапию варикозных поверхностных вен (искусственную закупорку всей вены пеной) или внутривенную аблацию. Тогда вену закрывают лазером или термокоагуляцией. Эти операции минимально инвазивные, и делают их под контролем УЗИ и под анестезией, а не наркозом. Удаление больной вены рекомендуют в крайних случаях. Это сильно инвазивная процедура.

▪ Бытует мнение, что сколько вены не лечи, будут сдуваться новые и новые. Да, об этом советуют предупреждать пациентов. Но варикозное расширение, которое может вылиться в язву, касается только нескольких поверхностных вен. Не все они поверхностные. Поэтому небольшая операция это эффективно и навсегда.

▪ Похудеть. Чем больше масса тела, тем больше нагрузка на ноги. Старайтесь придерживаться индекса массы тела, меньше 25. Если же он 25-29.9, то риск развития варикоза больше в 1.5 раза, а если более 30 — то втрое.

▪ Не загорайте. Это золотое правило предотвращения морщин, выпадения волос, развития рака кожи и усиления варикозного расширения вен и венозной сеточки. Вены эластично-упругие благодаря коллагену. В коже тоже коллаген, но другого типа. Ультрафиолет вызывает разрушение коллагена ферментами, и не допускает образования новых.

▪ Двигайтесь. Это миф, что бег вызывает варикозное расширение вен. Действительно, чрезмерные тренировки (если вы бегаете ультратрейли и марафоны) будут нагружать кровеносную систему, и поверхностные больные вены будут вздуваться.

▪ Употребляйте достаточно клетчатки. Есть определенная зависимость развития варикоза, а также варикоза тазовых вен и геморроя, и рациона, бедного на овощи, фрукты и каши.

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Действенны ли специальные кремы и таблетки для укрепления вен?

▪ Вещества, которые “защищают вены”, называют флеботоники. Большой обзор клинической эффективности флеботоников указывает на их умеренную эффективность в уменьшении отека ног и суставов. Они не предотвращали и не лечили язвы, зато побочные эффекты были достоверно чаще, чем в группе плацебо.

▪ Также популярные у нас кремы, гели и добавки, которые содержат экстракты конского каштана, относятся к средствам альтернативной медицины. В официальных протоколах о них не говорится. Польза от того, что вы дважды в день что-то мажете на ноги, может быть вызвана массажем.

▪ Для поддержания здоровья всех сосудов надо потреблять достаточно витамина С. Он есть в перце, киви и ягодах. Ягоды, такие как смородина, ежевика и черника, полезны также высоким содержанием антоцианов, рутина и полифенолов. Они защищают венозные стенки от воспаления и повреждения свободными радикалами. Также стоит пить черный и зеленый чай и заваривать мышиный терн (он же иглица колючая). Они содержат полифенолы, эффективные для поддержания вен. Но такие рекомендации не “лечат”, просто если их не соблюдать, будет хуже.

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Теги: #Супрун