Появились шокирующие подробности истории с 12-летней роженицей в Ривне

"Скорую" для роженицы вызвали охранники свалки.

Появились подробности случая в перинатальном центре в Ривне, где матерью стала 12-летняя девочка ромской национальности.

Медперсонал центра подтвердил, что на роды девочку-подростка привезли ночью 14 сентября с местной свалки, передает UA:Рівне.

Читайте такжеВ Днепре женщина-"бабочка" родила здорового ребенка (фото)

Отмечается, что на учет по беременности девочка не становилась. Общаться с роженицей врачам было трудно, поскольку ни украинского, ни русского языка девочка не понимала. "Дежурные врачи мне сказали, что она мало что осознавала из того, что с ней происходит", — рассказала главврач медучреждения Виктория Еникеева.

Полиция Ривне начала расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 статьи 155 Уголовного кодекса).

Как сообщал УНИАН, роженице - 12 лет, зарегистрирована она и проживает в селе Новое Закарпатской области. Доставили ее в медицинское учреждение из Ровенского полигона бытовых отходов.