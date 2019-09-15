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В Ривне обнаруженная на мусорной свалке 12-летняя девочка-ромка родила ребенка

12:57, 15 сентября 2019
Происшествия
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Состояние 12-летней роженицы и ее новорожденного мальчика удовлетворительное / фото: vsn.com.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области 14 сентября в полицию поступила информация о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Ровенский областной перинатальный центр доставлена малолетняя ромской национальности, которая родила ребенка.

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Полицейские установили, что роженице - 12 лет, зарегистрирована она и проживает в селе Новое Закарпатской области. Доставили ее в медицинское учреждение из Ровенского полигона бытовых отходов.

«Сейчас, по словам медиков, состояние роженицы и ее новорожденного мальчика удовлетворительное», - сообщает пресс-служба полиции.

По факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 155 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и место совершения преступления и причастных к нему лиц.

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