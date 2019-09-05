Супрун прокомментировала свое увольнение словами Терминатора и смешным мемом

Об увольнении Супрун стало известно 4 сентября.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подтвердила, что Кабмин уволил ее и ее заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.

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"Больше не исполняю обязанности министра здравоохранения Украины", - написала она на своей странице в Facebook.

"Нашей команде удалось сделать очень много. Это реальные ощутимые изменения для миллионов украинцев. Но впереди еще больше, и мы ни в коем случае не собираемся останавливаться", - добавила Супрун.

Свое сообщение она завершила известной фразой из фильма "Терминатор" - "I'll be back" ("Я вернусь)".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.