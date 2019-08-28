"Ура! Раиса вернулась": Супрун отреагировала ироничными тараканами на возвращение Богатыревой

Супрун проиллюстрировала "медицинских" коррупционеров тараканами.

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун отреагировала на возвращение в Украину бывшей главы Минздрава Раисы Богатыревой картинкой с ироничными тараканами.

Сообщение появилось на странице Супрун в Facebook.

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При этом она поделилась, как коллеги в министерстве "постоянно рассказывали истории о работе Богатыревой, которая никогда не покидала свой комплекс кабинетов министра", тогда как другая часть министерства была со старыми туалетами и потрепанными стенами.

Супрун также напомнила о ряде коррупционных схем Богатыревой на должности министра.

"Ее подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. От следствия Богатырева скрывалась в течение пяти лет. Но вчера она решила вернуться в Украину и была задержана. Скорее всего, скоро она выйдет на свободу", – написала Супрун.

По словам и.о. министра, последние три года команду Минздрава постоянно атакуют сторонники Богатыревой, у которых была возможность влиять на назначения, закупки или сидеть рядом с чиновницей.

"Возвращение Богатыревой в Украину является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев. Ее последователи и партнеры никуда даже не выезжали и последние годы занимались саботажем системных изменений в сфере, где они привыкли обо всем "договариваться", – отметила Супрун, проиллюстрировав коррупционеров картинкой с тараканами.

Как сообщалось, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находился в международном розыске Интерпола. Печерский суд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста. В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, "поскольку они якобы усматривают в преследовании политику".

По данным ГПУ, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения. Также напомним, в 2012 году Богатырева оскандалилась из-за визита на служебной машине в люксовый бутик Louis Vuitton в центре Киева. Позже она попалась на том, что слетала в США в сопровождении двух телохранителей, личного телеоператора и близких к ней лиц за государственный счет.