Богатырева проведет ночь в изоляторе временного содержания – СМИ

Богатырева проведет ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке.

Бывшая министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева, которая сегодня вернулась в Украину, была задержана пограничниками и передана Нацполиции, проведет ночь в изоляторе временного содержания Нацполиции.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на свои источники.

В Печерском райсуде изданию подтвердили, что Богатыреву привезли в суд для избрания меры пресечения. Однако это было после завершения рабочего времени. Поэтому суд не принимал решения.

По информации издания, Богатырева проведет ночь в Изоляторе временного содержания Нацполиции на Косогорном переулке, завтра будет суд по избранию меры пресечения.

Читайте такжеЭкс-глава Минздрава Богатырева прилетела в Украину и сразу была задержана

Как сообщалось, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года экс-министр находился в международном розыске Интерпола.

Печерский суд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, «поскольку они якобы усматривают в преследовании политику».

По данным ГПУ, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения.

Также напомним, в 2012 году Богатырева оскандалилась из-за визита на служебной машине в люксовый бутик Louis Vuitton в центре Киева.

Позже она попалась на том, что слетала в США в сопровождении двух телохранителей, личного телеоператора и близких к ней лиц за государственный счет.