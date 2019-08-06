Доктор Комаровский рассказал о важном нюансе ухода за ребенком (видео)

Что важнее в комнате ребенка: температура 18-20 С или влажность 60%, ответил врач.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, какие параметры воздуха стоит поддерживать в помещении, где находится ребенок.

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При открывании форточки воздух высушивается. Так какой из двух зол выбрать: теплый, но влажный воздух, потому что работает увлажнитель постоянно, или же прохладный, но сухой, потому что проветриваем. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

"Если действительно надо выбирать, то я вам все-таки настоятельно советую форточку открывать, если другими способами увлажнить и обеспечить низкую температуру невозможно. При ситуации, когда в комнате будет 18-20 С, теплая одежда – поддерживать здоровье ребенка намного легче, однозначно. Поэтому, если уж выбираем из двух зол, то прохладный и сухой лучше, чем теплый и влажный", - подчеркнул Комаровский.

Как сообщал УНИАН, ранее доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией.