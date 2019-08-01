Доктор Комаровский рассказал о пользе грудного вскармливания

Кормление материнским молоком, защищает малыша от инфекций.

С 1 по 7 августа в мире проходит неделя грудного вскармливания. В связи с этим украинский доктор-педиатр Евгений Комаровский назвал ряд аргументов в пользу кормления грудным молоком.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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1. Грудное молоко всегда:

• оптимальная температура еды;

• идеальная чистота еды;

• дополнительные вещества, помогающие ребенку переваривать пищу;

• вещества, помогающие ребенку бороться с инфекциями и защищающие от них.

2. Материнское молоко - это значительная экономия ресурсов семьи: молочные смеси, особенно хорошие, обходятся совсем недешево.

3. При кормлении материнским молоком практически невозможно заболеть кишечными инфекциями. А вот обеспечить идеальную чистоту во время приготовления и хранения молочных смесей, особенно в жаркое время года, не всегда удается.

4. Состав молока меняется с течением времени, идеально удовлетворяя потребности младенца в соответствующем возрасте.

5. Скептически относясь к преимуществам естественного вскармливания, вы даже не представляете себе, какое количество проблем может возникнуть, если у ребенка будет непереносимость коровьего молока.

6. Ребенок, которого вы кормите грудью, очень быстро докажет вам, что вы настоящая женщина.

Как сообщал УНИАН, ранее доктор Комаровский рассказал, стоит ли лечить детей гомеопатией.