Украина возглавила список стран по заболеваемости корью в 2018 году

Всего в 2018 году в мире было зарегистрировано почти 350 тысяч случаев кори, что более чем в два раза превышает этот показатель в 2017 году.

Украина оказалась на первом месте в списке стран с наибольшей распространенностью случаев заболевания корью в 2018 году.

Об этом сообщает международная организация Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Хотя стране сейчас удалось достичь более 90%-го уровня охвата детей вакцинацией от кори, в течение многих лет уровень иммунизации был очень низким. Поэтому, большое количество детей старшего возраста и взрослых рискуют заболеть. В других странах с высоким уровнем заболеваемости и высоким охватом вакцинацией имеются значительные группы людей, которые пропустили вакцину против кори в прошлом. Это показывает, как низкий уровень охвата вакцинацией в предыдущие периоды или наличие сообществ лиц, не имеющих прививки, могут вызвать смертельные вспышки", - отмечается в сообщении.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, уровень охвата первой дозой прививки от кори в 2010 году составил в Украине 56%, в 2018 году - 91%.

В десятку стран с наибольшей распространенностью заболевания корью вошли также Демократическая Республика Конго (74% охвата первой вакцинацией в 2010 году и 80% - в 2018 году), Мадагаскар (66% и 62% соответственно), Либерия (65% и 91 %), Сомали (46% и 46%), Сербия (95% и 92%), Грузия (94% и 98%), Албания (99% и 96%), Йемен (68% и 64%) и Румыния ( 95% и 90%).

Всего в 2018 году в мире было зарегистрировано почти 350 тысяч случаев кори, что более чем в два раза превышает этот показатель в 2017 году.

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Как сообщал УНИАН, с начала этого года в Украине корью заболели 55 тыс. 300 человек - 25 тыс. 987 взрослых и 29 тыс. 316 детей, от осложнений кори умерли 18 человек (по данным Минздрава за период с 28 декабря 2018 года до 27 июня 2019 года).

В течение вспышки, с лета 2017 года, в Украине корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

*** Начиная с 2000 года, ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно проводят ежегодную оценку охвата вакцинацией детей в каждом из 194 государств - членов ВОЗ на национальном уровне.

Всемирная организация здравоохранения обеспечивает глобальное лидерство в сфере здравоохранения в системе ООН. Основанная в 1948 году, ВОЗ сотрудничает с 194 государствами-членами в шести регионах и имеет более 150 представительств. ЮНИСЕФ, мировой лидер по защите прав и интересов детей, работает в более чем 190 странах и территориях мира.