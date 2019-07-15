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В Луцке произошло массовое отравление в пиццерии

09:58, 15 июля 2019
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Госпитализированы 10 человек / фото УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, которые посещали пиццерию «Феличита» в городе Луцк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов 15 июля в лечебном учреждении находятся 10 человек.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что на Одесщине в больницах остаются 32 человека, которые отравились в оздоровительном лагере.

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Теги: #Луцк