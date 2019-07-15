В Луцке произошло массовое отравление в пиццерии

Пострадавшие с диагнозом острый гастроэнтероколит находятся в областной инфекционной больнице.

В Луцке из-за отравления в пиццерии «Феличита» госпитализированы десять человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Одесской области произошло массовое отравление детей (видео)

«14 июля в ГСЧС поступила информация что в течение 11-12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 10 человек, которые посещали пиццерию «Феличита» в городе Луцк», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов 15 июля в лечебном учреждении находятся 10 человек.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что на Одесщине в больницах остаются 32 человека, которые отравились в оздоровительном лагере.