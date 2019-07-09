В Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара (видео)
В Днепре обнаружили заболевание дирофиляриоз после укуса комара.
Об этом ообщил на пресс-конференции в "Відкритом" Владимир Чумак, главный инфекционист Днепра, заведующий 1-м отделением городской инфекционной больницы № 21.
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"В основном среди насекомых переносчики инфекционных заболеваний - это комары и клещи. Весной и летом распространены болезнь Лайма и дирофиляриоз", – рассказал Чумак.
"Недавно в Днепре мы констатировали у пациентки дирофиляриоз после укуса комара. Диагноз подтвердили хирурги больницы им. Мечникова. Через укус личинки глиста проникла в тело человека, и паразит жил и передвигался под кожей, пока его не удалили хирургическим путем", – отметил врач.
Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области был выявлен случай дирофиляриоза.