В Днепре обнаружили опасное заболевание после укуса комара (видео)

Врач отметил, что с проблемами после укусов комаров обращаются редко.

В Днепре обнаружили заболевание дирофиляриоз после укуса комара.

Об этом ообщил на пресс-конференции в "Відкритом" Владимир Чумак, главный инфекционист Днепра, заведующий 1-м отделением городской инфекционной больницы № 21.

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"В основном среди насекомых переносчики инфекционных заболеваний - это комары и клещи. Весной и летом распространены болезнь Лайма и дирофиляриоз", – рассказал Чумак.

"Недавно в Днепре мы констатировали у пациентки дирофиляриоз после укуса комара. Диагноз подтвердили хирурги больницы им. Мечникова. Через укус личинки глиста проникла в тело человека, и паразит жил и передвигался под кожей, пока его не удалили хирургическим путем", – отметил врач.

Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области был выявлен случай дирофиляриоза.