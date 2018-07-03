На Полтавщине врачи достали из глаза женщины 12-сантиметрового червя

Сколько паразит жил в глазу женщины, неизвестно.

В Кременчуге Полтавской области выявлен случай дирофиляриоза. К врачам обратилась жительница Козельщины.

Про этот случай "Кременчугской газете" рассказала главный эпидемиолог города Лариса Коровина.

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Козельщанка обратилась в кременчугскую больницу к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазу. После обследования врач обнаружил у нее филяриоз - паразитарное заболевание.

В результате у женщины из глаза был удален червь, размер которого - около 12 сантиметров. Сколько паразит жил в глазу женщины, неизвестно.

Отмечается, что человек заражается дирофиляриозом при укусе инфицированным комаром. Переносят болезнь комары от инфицированных собак, кошек.

Справка. Дирофиляриоз – это опасное заболевание, распространенное среди животных (собак, кошек, некоторых диких млекопитающих), но в последнее время в Украине участились случаи этого заболевания и среди людей. Животное от животного и человек от животного заражаются через укус комара. В организме человека паразит растет медленно и достигает достаточно больших размеров примерно через 6 месяцев. Во всех случаях необходимо хирургическое удаление паразита.