В результате отравления в лагере в Коблево пострадали сироты и дети участников АТО (видео)

Руководство лагеря сначала не обращало внимания на жалобы детей.

В детском лагере в Коблево (Николаевская область) отравились 16 детей участников АТО, сирот и из многодетных семей.

Дети попали в больницу с жалобами на тошноту, температуру и боль в животе. По словам родителей, эти симптомы появились еще несколько дней назад, но руководство лагеря пыталось их скрыть. Только после настояния родителей детей осмотрели медики и обнаружили в них кишечную инфекцию, говорится в сюжете ТСН.

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"Это дети участников АТО, сироты и из многодетных семей. В лагере "Салют" отдыхают бесплатно, заехали неделю назад. С первых дней жаловались на ужасные условия", - рассказали журналисты.

Раньше дети отправляли родителям фото здания лагеря - с трещинами и дырами.

Отмечается, что базу отдыха уже начали обследовать специалисты, чтобы выяснить, что именно спровоцировало кишечную инфекцию у детей.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в селе Коблево Березанского района Николаевской области произошло массовое отравление детей. Врач-инфекционист осмотрел 40 детей. Из общего количества осмотренных выявлено 16 детей с жалобами на ухудшение самочувствия, рвоту, субфебрильную температуру тела. Этим детям (16 человек) установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит средней тяжести".

Пострадавшие дети госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы. Полиция уже расследует инцидент.