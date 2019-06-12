На Волыни после празднования в заведении общественного питания отравились 13 человек

Вспышка острой кишечной инфекции возникла в городе Ковеле.

На Волыни после празднования в заведении общественного питания 13 лицам, среди которых 2 детей, диагностировали острый гастроэнтероколит средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в Волынском лабораторном центре МЗ Украины, вспышка острой кишечной инфекции возникла в городе Ковеле.

На 11 июня с симптомами пищевого отравления к медикам уже обратилось 13 человек, из них 2 детей. Им установлен диагноз «Острый гастроэнтероколит». Состояние больных средней тяжести.

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Как отмечается в сообщении, для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболевания заведением общественного здоровья Ковельским районным лабораторным отделением Государственного учреждения «Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины» безотлагательно начат комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.

«Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследован персонал и контаткные лица», - добавили в лабораторном центре.

Эпидемиологическое расследование продолжается.