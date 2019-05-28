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Доктор Комаровский рассказал, как лечить ангину (видео)

14:12, 28 мая 2019
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Ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками. Тут очень часто есть путаница со словами. Просто народное мнение и даже мнение некоторых врачей сводится к тому, что они называют ангиной любую боль в горле. Красное горло, красные миндалины – это ангина. Но с точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком. Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки. Ангина без антибиотиков скорее всего пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #ангина #антибиотики

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

По словам доктора Евгения Комаровского, ангина в обязательном порядке должна лечиться антибиотиками. 

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С точки зрения классической медицины ангина – это острая бактериальная инфекция, когда воспаление в горле вызвано одним из двух микробов, либо стрептококком, либо стафилококком. Об этом врач рассказал на своей странице в Instagram.

"Ваша задача, понимание того факта, что ангина, которая не лечится антибиотиками, с очень высокой степенью вероятности может дать осложнения на сердце и почки", - подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что ангина без антибиотиков, скорее всего, пройдет, но ее антибиотиками лечить надо – это самый эффективный способ уменьшить страдания больного и уменьшить вероятность осложнений.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский  рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.

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Теги: #доктор Комаровский